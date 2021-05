Sabato manifestazione di protesta contro il coprifuoco Organizzata da Fratelli d'Ilia Sannio dalle 18 nei pressi della Prefettura di Benevento

Fratelli d'Italia Sannio annuncia una protesta per dire no al coprifuoco imposto nuovamente dal governo alle 22. L'iniziativa, a cui prenderà parte anche il senatore Antonio Iannone, si terrà nel rispetto delle regole anti covid nei pressi del Palazzo del Governo a Benevento sabato 8 maggio alle 18.

"Sarà una manifestazione nel rispetto delle regole vigenti che si svolgerà dalle 18 alle 20 con un flash mob presso la Prefettura di Benevento, per ribadire il nostro 'no' al coprifuoco - ha spiegato Ciro Vallone, responsabile organizzazione ed eventi di FdI Sannio - che è una misura inutile, anche a detta degli esperti, che poteva essere eliminata con l’ultimo ordine del giorno portato in parlamento da Fratelli d’Italia. Non ci tiriamo indietro e anche a Benevento manifestiamo la nostra contrarietà".