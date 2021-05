Noi Campani: i 5 Stelle sanniti sono con Conte? Il partito di Mastella: alleati a livello nazionale ma non sul piano locale? Perché?

"Questa mattina l'ex premier Giuseppe Conte, in un collegamento streaming con i rappresentanti dei Cinque Stelle a Torino, ha dichiarato che qualsiasi scelta locale dovrà essere ponderata insieme alle altre forze politiche perché "non è pensabile che una forza politica di respiro nazionale possa poi affidarsi a una gestione esclusivamente atomistica e parcellizzata delle realtà locali, perdendo completamente di vista il senso di un disegno politico unitario e complessivo. C'è la necessità di perseguire la collaborazione con gli ex alleati del Conte bis".

Così in una nota la segreteria cittadina e provinciale di Noi Campani.

"Plaudiamo - prosegue - alla linea politica intrapresa dal presidente Conte e più volte rivendicata dal nostro movimento, ma ci piacerebbe capire su quale lunghezza d'onda viaggiano i consiglieri comunali ed i parlamentari locali dei Cinque Stelle. Sono con Conte oppure con Di Battista e Casaleggio? Qualora fosse valida la prima alternativa non capiamo perché sul piano amministrativo si debbano intraprendere strade diverse piuttosto che stringere un'alleanza con chi ha sostenuto il governo Conte in momenti difficili. Se prevalesse la seconda opzione ciò significherebbe non appartenere più ai Cinque Stelle. Chiarissero quali sono le loro intenzioni. Alleati a livello nazionale ma non sul piano locale? Perché l'intesa con Noi Campani vale a Napoli e in altre realtà campane come Caivano e non è concretizzabile a Benevento? Si tratta di livore nei confronti del nostro leader? Se così fosse diciamo sin da subito che l'atteggiamento non ci aggrada, che è lontano dal nostro modo di fare e ne trarremo le dovute conseguenze. Intanto, chiederemo al presidente Conte se condivide questa strategia locale e se intende modificare l'art 6 dello statuto, che fa divieto esplicito di sostenere iscritti ad alcune associazioni".