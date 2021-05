Farese (M5S): «Massoneria? Confusione totale, non stupisce» «Mastella confonde statuto e regolamenti. Perifano? Lo stimo, sarebbe un buon candidato»

«Mastella? Confonde statuto e regolamenti, peraltro senza pensare al suo.

Siamo abituati che confonda le cose vista la sua capacità amministrative: le regole si applicano in ogni caso agli iscritti, e non mi risulta Perifano sia iscritto al Movimento.

E in ogni caso il regolamento si scrive di elezione in elezione, e quello 2021 non è ancora uscito, perciò non sappiamo cosa conterrà. Lo sapremo quando Conte licenzierà il nuovo regolamento». Marianna Farese dei Cinque Stelle replica ai mastelliani sugli attacchi relativi alla massoneria: «La volontà è di fare la coalizione ed essere costruttivi: abbiamo la volontà di Conte di portare avanti l'asse Pd – M5S – Leu. Su Perifano: lo stimo, mi auguro che fatte le nuove regole possa essere lui il candidato, laddove non lo dovesse essere spero ne troviamo un altro. Per noi i nomi non contano».

No alle primarie al momento: «Sono tradizionalmente favorevole alle primarie, non in questo contesto, perché oggi abbiamo un peso legato alla situazione sanitaria che grava sulla coscienza di tutti noi. Il candidato sindaco deve uscire dalla volontà di tutti noi partecipanti al tavolo, sapendo che lo stiamo facendo per la città».