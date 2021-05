Centrosinistra: la coalizione c'è. Civico 22 no Con PD e 5stelle tutti tranne l'area di Moretti, Per e i Verdi.

Come previsto, nasce la coalizione di centrosinistra. Sempre come previsto senza Civico 22, dopo la bocciatura dell'idea delle primarie e senza Per.

Dentro i restanti partiti e movimenti che hanno approvato " la Bozza Programmatica con cui la Coalizione dell’Alternativa Riformista, Sociale e Popolare, all’attuale Amministrazione di Benevento, presenta il proprio Progetto per la Città. Trattasi di una Traccia messa a disposizione del prossimo Candidato Sindaco e di tutte le Forze Sociali e Politiche aperte a discuterne insieme per cambiare la Città di Benevento, avendo l’aspirazione e l’ambizione di contribuire a darle un futuro di sviluppo, inclusione e benessere. Altresì, la Bozza tratteggia la preliminare Visione della Città, la cui condivisione è condizione di ogni ulteriore e auspicato allargamento della Coalizione medesima".

Il candidato sindaco si deciderà in maniera collegiale " via esclusiva, alla decisione collegiale delle Componenti della suindicata Coalizione, che si esprime con metodo democratico in coerenza con il «principio di maggioranza» e nella «pari dignità» di ciascuno, la diretta indicazione del candidato Sindaco"