Comunali, si riunisce il centrodestra: a giorni il candidato Presenti Forza Italia, Lega, Benevento Libera e Mezzogiorno Nazionale

Si è riunito, ieri sera, il tavolo del Centrodestra cittadino aperto al mondo civico, per le prossime elezioni amministrative di Benevento. Erano presenti Forza Italia, Lega, Benevento Libera e Mezzogiorno Nazionale.

“La riunione è stata proficua, ci si è dati appuntamento alla prossima settimana per definire il nome del candidato Sindaco ed aprire ad un ampio tavolo sul programma. La priorità del centrodestra è ridare speranza ad una città che negli ultimi anni è sprofondata nella depressione e nell’immobilismo. Bisogna ridare a Benevento un governo cittadino degno della sua storia e dei suoi cittadini. Il Centrodestra è in campo”. Così i rappresentanti dei partiti e delle sigle civiche presenti alla riunione.