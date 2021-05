Guerra in consiglio dura solo due settimane: si è già dimesso "Lascio per motivi personali", era entrato al posto di Aversano, tra le polemiche

Giusto il tempo per le polemiche. E' durata solo due settimane l'avventura di Rosario Guerra in consiglio comunale. Così la stringata nota di Noi Campani: «Il consigliere comunale Rosario Guerra si è dimesso questa mattina dalla sua carica a Palazzo Mosti. “Lascio per motivi strettamente personali - dichiara Guerra - ma il mio cammino al fianco del sindaco Clemente Mastella continua”.



Come si ricorderà Guerra era subentrato in consiglio comunale, lo scorso aprile, al posto del dimissionario Marcellino Aversano. “Sono pronto a scendere in campo nella prossima tornata elettorale cittadina – aggiunge - con una lista a sostegno della rielezione del nostro sindaco Mastella. Lascio il consiglio comunale ma non il movimento Noi Campani”.



Al suo posto ora Nunzia Taddeo, anche lei come Guerra ed Aversano candidata nella lista Alleanza Riformista».