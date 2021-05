«Civico22? Alle elezioni ci sarà, e vincerà in ogni caso» Moretti: «Favorire Mastella? Tutt'altro. Centrosinistra? Le primarie non erano impossibili »

Margini per ricucire? «Non ce ne sono», Civico 22? «Sarà certamente in campo». Le certezze di Angelo Moretti, leader di Civico 22 sono queste: impossibile dopo lo strappo di ieri al tavolo di coalizione, non sottoscritto come rappresentante del movimento nato due anni fa, che le strade possano incrociarsi di nuovo con Pd e gli altri.

«Ma lo dico con gran serenità: non c'è stato alcuno scontro, semplicemente si è certificata una distanza. D'altronde era evidente che con le condizioni che avevano posto noi non ci saremmo stati».



Sarebbe potuta finire diversamente però: «Le primarie di coalizione a Benevento non mi sembravano questa cosa impossibile – riflette Moretti – soprattutto non se vengono convocate a Napoli, a Bologna, a Roma. Mi sembra una sconfitta che per contro non si facciano a Benevento . Abbiamo dimostrato con la nostra assemblea che la blockchain funziona, ma evidentemente era tutto deciso da prima, quando noi avevamo chiarito di essere pronti a fare un passo indietro mentre dagli altri partiti e movimenti trapelava l'idea di Perifano come unico candidato».



E di lì lo strappo, prima all'interno di Civico 22 poi con tutta la coalizione: «Ma io non ho nulla contro Perifano, sia chiaro, anzi, ho un ottimo rapporto personale con lui. Non mi convince quel metodo di scelta: c'erano liste e partiti, sigle, che hanno detto di decidere a maggioranza. Ma poi non credo che queste sigle rappresentino liste. Il punto è che Civico 22 è nato per fare un altro percorso: sarebbe stato molto più semplice organizzare una lista a sostegno».



E dunque, Civico 22 ci sarà, come coalizione e Moretti respinge l'accusa che così, “separandosi”, invece di tener fede al motivo per cui è nato Civico e cioè creare un'alternativa a Mastella lo si favorisce a restare in sella: «Noi ci saremo, dialoghiamo con chi non è in coalizione come Per o i Verdi, ma soprattutto dialoghiamo con la città. Ci sono dei fiumi carsici a Benevento che vanno intercettati. Per quanto attiene a Mastella: non mi sento di dire che il nostro non andare in coalizione lo favorisce, perché ritengo che il nostro schieramento, puramente civico e lontano dalla politica può attrarre chi è contro Mastella ma non voterebbe né uno schema di centrosinistra né un eventuale schema di centrodestra. E io non sottovaluterei questo dato».



E per quanto attiene agli scenari che verranno fuori dalle urne per Mortetti non c'è nulla di scontato: «Vediamo dove riusciremo ad arrivare noi. Se al ballottaggio arriveranno Mastella e la coalizione di centrosinistra? Beh sicuramente non voteremo Mastella, su questo non c'è dubbio. Per quanto attiene al centrosinistra dobbiamo valutare ciò che accadrà a livello nazionale, perché al momento non mi sembra scontato che lo schema possa effettivamente essere quello attuale. In ogni caso sarà una decisione che passerà per l'assemblea e per gli iscritti. Posso dire però che se vinciamo noi le elezioni siamo contenti, se le vincesse il centrosinistra noi vinciamo lo stesso perché il programma di coalizione ha visto comunque la forte partecipazione di Civico 22»