Recovery Plan, Ricciardi: c'è anche l'ex Caserma Pepicelli Ad annunciarlo la senatrice del movimento cinque stelle

“C'è anche la Caserma Pepicelli di Benevento tra gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal Governo Draghi”. A comunicarlo Sabrina Ricciardi, senatrice del Movimento cinque stelle precisando che il finanziamento previsto rientrerà all’interno del Recovery Plan.

“Il progetto - spiega la senatrice - contribuisce alla realizzazione di un Federal Building (o Polo Amministrativo), ovvero un complesso di edifici occupati non solo dal Tribunale, ma anche da altre pubbliche amministrazioni (contabilità territoriale, archivio di Stato, dogana e monopolio, commissione tributaria, polizia di finanza). L'intervento consiste nella ristrutturazione di fabbricati esistenti (ovvero di quelli precedentemente adibiti a caserma (ex Scuola Carabinieri Allievi) e prevede la ristrutturazione e l'affidamento ad uffici giudiziari di 8 edifici. La tipologia di intervento consiste essenzialmente in lavori di ristrutturazione generale dell’edificio storico”. Ed aggiunge: “La Pepicelli, come da protocollo d’intesa firmato tra Comune di Benevento e Agenzia del Demanio (proprietaria dell’immobile) nel 2018, sarà dunque trasformata in nuovo polo delle Amministrazioni Statali: con l’accorpamento dei servizi ai cittadini ed il varo del Federal Building - prosegue la Ricciardi - oltre ad impiegare spazi pubblici inutilizzati di notevoli dimensioni ed in progressivo stato di degrado, si garantisce una significativa riduzione delle spese gestionali e di bolletta energetica, migliorando la qualità dell’ambiente di lavoro contribuendo al rilancio dell’economia attraverso la rivitalizzazione di intere aree urbane e la rigenerazione dei territori”.