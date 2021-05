Mastella: «Ricciardi cosa dice? Caserma Pepicelli merito mio» Il sindaco: «La senatrice è in ritardo di quasi tre anni: porti fondi e gliene darò atto»

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La Sen Ricciardi, ha le idee un po’ confuse. La Caserma Pepicelli, con protocollo sottoscritto da quasi tre anni, con firma avvenuta a Benevento, nel luglio del 2018, da parte mia e del Direttore Generale del Demanio, Roberto Reggi, ha autonomia finanziaria (50 milioni di euro) ed i lavori, con progettazione già avviata, inizieranno a settembre, dando priorità alla Caserma della Finanza. L’intero corpo di fabbrica, come da me ripetuto a più riprese nel corso di questi anni, conterrà tutte le articolazioni statali: un centro uffici moderno e funzionale con servizi annessi. La Sen. pentastellata è in ritardo di quasi tre anni sui fatti, di cui sembra essere levatrice, e su quanto da me come amministrazione portato avanti a favore della nostra comunità. Se la Sen. dei 5 Stelle riuscirà a impegnare fondi per la nostra città gliene darò volentieri atto, ma l’appropriazione indebita è un reato politico. Voglio ricordare che la firma avvenne col Direttore Generale Reggi, mio vecchio amico democristiano, che il Governo dei 5 Stelle sostituì dopo 15 giorni dalla firma”.