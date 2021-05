Noi Campani: la Ricciardi scambia fischi per fiaschi Prosegue la querelle sull'assegnazione dei fondi per l'ex caserma Pepicelli

"Confermiamo quanto ieri ha dichiarato il sindaco Mastella: la Senatrice Ricciardi scambia fischi per fiaschi. La Caserma Pepicelli ha una sua autonomia finanziaria, il progetto è pronto ed i lavori partiranno a settembre. Tutto il resto è noia. Quanto agli aspetti politici, non abbiamo alcuna voglia di stare in alleanza con i 5 Stelle nella versione tradizionale, in attesa di Godot Conte...". Così in una nota la segreteria cittadina e provinciale di Noi Campani che prosegue: "È problema dei pentastellati abiurare, come dichiarano, finanche il loro statuto, che gli fa divieto di sostenere i massoni, come ha ricordato di recente il Sen. Presutto a Napoli, alla riunione pletorica e pubblica del centrosinistra, in odio a Mastella. I cittadini lo sanno e se ne ricorderanno. In questi anni non ricordano i beneventani un atto, un gesto un qualcosa che i 5 Stelle abbiano fatto per la città. Togliete le mani dalla Caserma Pepicelli”.