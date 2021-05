Consiglio comunale, giovedì una nuova seduta Appuntamento alle 15 con doppia modalità di partecipazione: da remoto o in presenza

Il presidente Luigi De Minico ha convocato per giovedì 20 maggio una nuova seduta del Consiglio comunale. L’assise consiliare avrà inizio alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Comune. I consiglieri potranno scegliere di partecipare alla seduta da remoto o in presenza. Di seguito i punti all’ordine del giorno:

Surroga del consigliere dimissionario Rosario Guerra con il primo dei non eletti nella lista “Alleanza Riformista”;

Relazione trimestrale del collegio dei revisori dei conti; Verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie.