Mastella: «Cinque Stelle? Impossibile allearsi con loro» Il sindaco: «Il Pd? Che senso ha fare le primarie finte a Roma?»

"Non capisco la scelta del Pd di fare le primarie a Roma. Se già hai stabilito chi vince le primarie, che senso ha fare le primarie? E' una finzione. A quel punto candida Gualtieri e non fare le primarie. I 5 Stelle continuano ad essere ondivaghi, sono di destra e di sinistra, l'infinito e l'abisso, la morte e la vita, è difficile fare alleanze con loro. A Conte avrei consigliato di fare una cosa diversa, non di andarsi a chiudere in un Movimento con un elevato che sta sopra di lui e che a un certo punto può dirgli di farsi da parte". Lo ha detto Clemente Mastella, sindaco di Benevento, a Radio Cusano Campus.