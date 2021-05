Comunali: ora tocca al centrodestra Dopo che il centrosinistra ha ufficializzato Perifano, FI, Lega E Fdi al lavoro

Al 20 maggio e dunque a circa quattro mesi dalle elezioni comunali di Benevento la situazione vede già in campo due coalizioni e tre candidati sindaci. C'è Mastella con la sua coalizione, blindatissimo e pronto a dar battaglia agli avversari, partendo per una volta col favore del pronostico vista la sua posizione di sindaco uscente. Ha avuto il tempo di stringere alleanze e il lusso di non dover guardare soltanto in casa sua ma giocare anche sulle debolezze altrui: vedi la questione massoneria che tiene ancora congelati i Cinque Stelle. Cinque Stelle che dal canto loro non avrebbero esitato a dire di sì a Perifano, ritenendo i trascorsi di Perifano nella massoneria cosa da derubricare a “nulla” e non disdicevole, visto il gradimento già espresso in passaggi ufficiali, ma devono attendere comunque le indicazioni del nazionale e di Conte. Al di là dei Cinque Stelle Perifano è oggi ufficialmente in campo, il tavolo lo ha indicato all'unanimità, e lui dal canto suo non ha espresso riserve ed ha accettato l'investitura. Terminato il lavoro delle diplomazie, ora la palla passa a Perifano. Ora la road map del candidato sindaco prevede, prima di uscite ufficiali, un incontro con tutti i partiti e i movimenti che compongono la coalizione: è chiaro che la volontà è quella di porsi come garante di tutti i componenti dell'Alternativa per Benevento. D'altronde la figura di Perifano è emersa proprio in base a quelle caratteristiche, la capacità di tenere unita la coalizione. Dopo gli incontri di rito, in ogni caso, ci sarà probabilmente la prima uscita ufficiale.

Il terzo candidato sindaco, è Angelo Moretti, chiaramente, con Civico 22: al lavoro anche in questo caso per comporre una coalizione o valutare se andare con una sola lista con anime del civismo beneventano che finora non hanno trovato collocazione, ovvero l'obiettivo già dichiarato di Moretti, proprio in un'intervista rilasciata a Ottopagine – Il Roma.

E poi c'è il thriller del centrodestra. Dopo i diversi stop dei giorni scorsi c'è il nuovo tentativo di ripartire, stavolta a convocare il tavolo nel Sannio sono stati proprio quelli di Fratelli d'Italia finora sempre ritrosi e critici coi metodi degli altri componenti che avevano provato a formare e far decollare il tavolo di centrodestra.

E' chiaro che la questione dipende ora anche dal livello regionale, coi vertici dei tre partiti che avrebbero già avuto un incontro interlocutorio, concordando che ognuno porterà il proprio nome per poi valutare su chi convergere.

Ad oggi Forza Italia sembra orientata a puntare ancora su Lucio Lonardo, Fratelli d'Italia a riproporre Federico Paolucci, mentre resta top secret il nome che la Lega 2.0 di Pasquale Fiore avrebbe individuato: i rumors parlano dell'ex consigliere comunale Pelè Perrotta, ma anche l'ex consigliera regionale, Rosetta De Stasio...ma sono solo rumors appunto e tali rimarranno fino allo showdown finale.

Chiaramente bisognerà osservare anche come maturerà lo scacchiere negli altri capoluogo della Campania chiamati al voto: se ad esempio la Lega, forte a Caserta, esprimerà lì il proprio candidato sindaco difficilmente potrà esprimere il candidato sindaco anche a Benevento e così via.