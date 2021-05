Noi Campani: la nostra battaglia smascherare doppiezza del M5S La nota della segreteria del partito di Mastella

"Premesso che il sindaco Mastella non ha mai avuto altra iscrizione associativa se non quella della Azione cattolica di cui è stato dirigente nazionale, a differenza di altri, altro, parlamentari, parlamentare delle nostre parti che scoprì essere iscritti, iscritto, quando come capogruppo della commissione Antimafia ebbe modo di visionare gli elenchi degli aderenti alle varie logge, non ha mai fatto battaglie contro la libertà delle persone in tutti i suoi quaranta anni di vita parlamentare e politica. Nell'Udeur, ultimo partito frequentato non esistono divieti".

Così in una nota la segreteria regionale di Noi Campani che prosegue: "La nostra battaglia è e rimane quella di smascherare le contraddizioni di un Movimento, quello dei 5Stelle, che in dispregio al loro statuto che fa divieto di sostenere candidati massonici e se lo scopre li caccia (caso deputato di Castellammare di Stabia) a Benevento per odio se ne frega e viene meno al rispetto di questa norma. La norma è loro. A noi non piace la loro doppiezza morale. Detto ciò, Alfredo Martignetti che sta svolgendo egregiamente il suo compito e le cui appartenenze ad associazioni varie o club nautici non interessano né condizionano il nostro giudizio nei suoi confronti, ha tutta la nostra solidarietà per come è stato tirato in ballo in una vicenda che invece denota tutta l'incoerenza dei 5Stelle".