Barone: «Zes? Bene De Luca, sono unica speranza» «Ottima la legge di Piero De Luca per la semplificazione»

“Le Zes sono l’unica speranza per attrarre nuovi investitori nel Mezzogiorno e apprezziamo molto le iniziative dell’onorevole Piero De Luca per il decollo delle Zone Economiche Speciali, non ultima la proposta di legge per la semplificazione amministrativa che lo vede primo firmatario”. Così Luigi Barone, consigliere per il Sud e le Zes della Ficei e presidente dell’Asi di Benevento. “Abbiamo sempre posto l’attenzione sulla sburocratizzazione e la semplificazione e ben venga la proposta di legge che va in questa direzione, ovvero quella di accelerare sensibilmente i tempi per realizzare le opere pubbliche nelle Zes e anche le iniziative industriali dei privati. Finora, purtroppo, la burocrazia ha sempre rallentato le procedure, speriamo che la proposta di legge De Luca venga calendarizzata quanto prima per divenire così norma dello Stato da applicare. Finora le Zes hanno avuto un percorso ad ostacoli, con due sole misure attive - credito d’imposta Zes e taglio del 50% dell’Ires – speriamo che si approvino ulteriori incentivi fiscali e una vera sburocratizzazione per rendere realmente competitive le Zes del Mezzogiorno non solo con alcune aree del Nord ma soprattutto con diversi paesi esteri”, conclude Barone.