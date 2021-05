Nel centrodestra si fa strada il nome della De Stasio Tra i papabili a guidare la coalizione c'è anche l'ex consigliera regionale

La pace nei rapporti e la volontà di trovare un percorso comune ci sono. È già qualcosa rispetto alle ultime settimane, ma non è molto: oltre al tavolo, ricomposto, le idee nel centrodestra beneventano restano distanti.

Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia sono tornati a vedersi e si rivedranno oggi, presumibilmente anche con le civiche per provare a organizzare una coalizione. Ma le idee sono diverse.

Per Fratelli d'Italia serve un candidato sindaco espressione di uno dei partiti della coalizione, Paolucci c'è già, ma qualora servisse un passo indietro avverrebbe in base all'identità chiaramente di centrodestra del candidato. Forza Italia che punta su Lonardo intende invece allargare la coalizione anche a chi, tradizionalmente, guarda più al centro. La Lega invece crede di poter far convergere tutti sulla figura di un candidato di sua espressione, ma che soddisfi tutte le richieste: candidato top secret sebbene i rumors si fanno sempre più insistenti attorno a Rosetta De Stasio, ex consigliera regionale e da sempre vicina ai valori della destra sannita.

Ad oggi pare difficile incrociare volontà che paiono così distanti, ma la politica in fin dei conti è questa.

Il discorso, chiaramente, dipenderà anche dagli equilibri che deriveranno dal livello regionale e dalle scelte che verranno fatte anche negli altri comuni capoluogo della Campania chiamati al voto.

Intanto proseguono gli incontri nel centrosinistra, ieri Perifano ha incontrato gli altri componenti della coalizione Alternativa per Benevento nella sede della federazione provinciale del Pd: finito il confronto si procederà ufficialmente con la campagna elettorale.