Comunali: oggi tocca a Civico22. Centrodestra: intesa lontana Moretti illustra i piani di Civico. Forza Italia non convinta su De Stasio

Si apre una settimana importante sul fronte delle comunali: oggi toccherà ad Angelo Moretti illustrare il percorso che intende intraprendere con Civico 22 dopo lo strappo con la coalizione “Alternativa per Benevento”, e dunque alleanze, eventuali orientamenti per un altrettanto eventuale secondo turno. Su quest'ultimo fronte c'è da registrare la corte serrata a Moretti che molti elementi del centrosinistra stanno portando avanti in questi giorni, puntando magari anche a un appoggio a un eventuale secondo turno. Non solo il centrosinistra, però, da quanto trapela starebbe corteggiando Civico 22. A metà settimana invece probabilmente si presenterà Luigi Diego Perifano, candidato del centrosinistra con “Alternativa per Benevento”: possibile che la prima uscita ufficiale arrivi mercoledì in una location che consenta il rispetto della normativa anticovid.

In attesa della presentazione ufficiale del candidato sindaco diplomazie al lavoro per la composizione delle varie liste: diversi ex amministratori potrebbero approdare nelle compagini a sostegno dell'amministrativista beneventano, corte serrata anche ad alcuni ex esponenti dell'amministrazione mastelliana dati in avvicinamento.

Diplomazie al lavoro anche sul fronte opposto naturalmente con i Mastelliani che incassano il quasi certo sostegno dell'Udc – Federazione Popolari di Giseldo Rossi, e che provano a portare dalla loro anche Italia Viva. In questo caso i renziani locali sarebbero tradizionalmente più propensi a sostenere Perifano, come mostrato anche dalla presenza al tavolo di coalizione di propri rappresentanti, ma dal livello regionale l'orientamento sarebbe quello di restare vicini al sindaco uscente, che a Palazzo Santa Lucia è un alleato.

Non arrivano buone notizie invece dal centrodestra: com'è noto il tavolo è tornato a riunirsi nella scorsa settimana, ed è emerso il nome dell'ex consigliere regionale Rosetta De Stasio come possibile candidato sindaco della coalizione. Ufficialmente la De Stasio sarebbe indicazione della Lega, ma c'è il gradimento anche della parte civica della coalizione e alla fine secondo i rumors anche Fratelli d'Italia, che allo stato ha ancora sul tavolo la candidatura di partito di Federico Paolucci potrebbe dire sì all'avvocato originario di Montesarchio. D'altronde la De Stasio soddisfa le caratteristiche chieste da Matera per il candidato sindaco di coalizione.

C'è però il nodo Forza Italia, il partito rappresentato al tavolo da Nascenzio Iannace, coordinatore provinciale riconfermato e da Anna Rita Russo consigliera comunale e coordinatrice cittadina, non sarebbe convinto di dare il proprio sostegno alla candidatura della De Stasio e si è riservato la possibilità di portare altre ipotesi al tavolo della coalizione che si terrà in questa settimana: quello di Lucio Lonardo pare tramontato e dato addirittura in sostegno dell'Alternativa per Benevento con Perifano, in corso valutazioni su altri possibili nomi di candidati. Ciò in attesa anche di indicazioni dal livello regionale, che per ora non ci sono.

Un dialogo che però viene descritto come difficile, con posizioni che sembrano allo stato molto distanti per far pensare a una fumata bianca che arrivi in tempi brevi, addirittura c'è chi non esclude una clamorosa rottura e un centrodestra che si presenta diviso all'appuntamento elettorale del prossimo ottobre.