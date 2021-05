«Apparentamenti? Non con chi ha lasciato tavolo» Parte della coalizione Alternativa per Benevento chiude all'ipotesi, specie a Civico 22

«Sia chiaro: apparentamenti non se ne fanno». Dalla coalizione Alternativa per Benevento arriva l'altolà per tentazioni “imbarcadere” che pure qualcuno aveva mostrato, non tanto nei confronti dei Cinque Stelle che della coalizione sono parte salvo l'attesa loro malgrado per l'evolversi della situazione, quanto per Civico 22.

In alcune uscite e dai rumors era emerso un certo possibilismo per un nuovo abbraccio con i morettiani in caso di eventuale ballottaggio tra Alternativa per Benevento e Mastella, ma l'ipotesi non piace affatto a buona parte della coalizione.

In particolare da Claudio Principe ad altre componenti pare si sia levato un sonoro no ad ipotesi di apparentamenti: «Non è possibile che dopo aver tuonato contro il candidato sindaco e messo in difficoltà la coalizione con dichiarazioni e uscite, poi si venga eventualmente anche premiati. Francamente non è possibile».

Si valuta anche di mettere nero su bianco un impegno a evitare apparentamenti con chi ha abbandonato il tavolo di coalizione.