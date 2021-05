Lonardo: no a sfratti e demolizioni, serve nuovo piano Fanfani La senatrice del gruppo misto: abusivismo è inaccettabile ma si deve considerare la pandemia

“Certo, l’abusivismo è una cosa inaccettabile, ma a volte, come ha ricordato ieri l’arcivescovo di Napoli, Mons. Battaglia, può determinare conseguenze più gravi. Ci sono famiglie che resterebbero prive di un tetto con riflessi sociali drammatici".

Così la senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo interviene su sfratti e demolizioni che - rimarca - devono essere interrotti in periodo di pandemia.

"No, quindi, ad abbattimenti indiscriminati - conclude -. Si lavori, piuttosto, in connessione tra Governo, Parlamento, Regione e Comuni ad un nuovo piano Fanfani per garantire a tutti il diritto alla casa. Si fermino, quindi, in periodo di pandemia, sfratti e demolizioni”.