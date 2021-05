Lega in piazza: tesseramento e prelibatezze sannite offerte Saranno offerti la "fiavola", il miele dell'Alto Sannio e la falanghina sannita

Anche a Benevento la Lega scende in piazza per la campagna tesseramento e per la raccolta firme a favore del “Made in Italy” e, particolare, dei prodotti del “Made in Sannio”, come la “fiavola” (antico rustico tipico del Tammaro Titerno), il miele dell’Alto Sannio e la falanghina dei vitigni sanniti.

Sabato (ore 16 – 20) e domenica prossima (ore 9 – 12 e ore 16 – 20) in piazza Castello a Benevento, nei pressi della Prefettura, gli esponenti del partito di Salvini allestiranno un gazebo per promuovere le attività del partito.

L’iniziativa è stata organizzata dall’arch. Pasquale Fiore, coordinatore cittadino della Lega, insieme al responsabile politico dell’evento, dottor Christian Tranfa, primo candidato ufficiale al Consiglio comunale alle prossime amministrative di Benevento, e al responsabile organizzativo, dottor Nazzareno Signoriello.

Nel pomeriggio di sabato (ore 18) presso lo stand della Lega ci sarà anche un breefing con i giornalisti al quale prenderanno parte i vertici locali della Lega insieme al Commissario regionale del partito, l’europarlamentare Valentino Grant.

L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticontagio da Covid 19.