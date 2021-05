Amina Ingaldi corre con CivicA a sostegno di Perifano Entra nella costituente. Fu assessore nella giunta Mastella

Come anticipato Amina Ingaldi, ex assessore con Mastella e tra le prime a lascare l'amministrazione, sarà della partita, a sostegno di Perifano.

La Ingaldi ha scelto di correre con CivicA, la costola staccatasi da Civico 22 che ha tra le proprie anime da Pasquale Basile ad Alessio Fragnito a Rosa Razzano.

Amina Ingaldi parte dalla costituente di CivicA: « Dopo un periodo di fruttuosa interlocuzione e di condivisione di una comune idea di città fondata sulla partecipazione sociale, il welfare, la rigenerazione e riqualificazione urbana, la transizione ecologica, la mobilità sostenibile, CivicA ed Amina Ingaldi, insieme ai tanti cittadini che sostengono il suo impegno civico, hanno deciso di intraprendere e costruire insieme un percorso comune che li vedrà protagonisti all'interno dell'Alternativa per Benevento.

Un percorso inedito fondato sulla pari dignità, che mette insieme volti nuovi, grandi competenze, entusiasmi e passioni, cittadini provenienti da diverse esperienze e appartenenze politiche che sono convinti della necessità di salvare Benevento dalla morte sociale, economica e culturale.

Sappiamo bene che sono tanti i cittadini che sentono fortemente l'esigenza di un cambiamento radicale del modo di fare politica nella città: la politica deve essere al servizio del cittadino e non viceversa, come purtroppo è stato in questi cinque anni.

La nostra priorità è liberare Benevento dai soliti schemi politici di apparentamento, da logiche personalistiche, clientelari prettamente antitetiche al perseguimento del "bene comune”. È una necessità per il rilancio del territorio e per l’attuazione di programmi ambiziosi.

All’interno della coalizione “Alternativa per Benevento” parteciperemo in maniera propositiva e pragmatica, insistendo sui valori della partecipazione e sulle esigenze delle istanze sociali ed ambientali che sono per noi temi, principi ed azioni irrinunciabili in un contesto che auspica il vero cambiamento.

Con la determinazione e la passione civica che ci contraddistingue, con la bussola del cambiamento che orienta il nostro cammino avviamo un percorso aperto ai tanti che con entusiasmo vorranno partecipare ed aggregarsi per condividere insieme questo obiettivo».