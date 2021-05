Di Maria: «Ironia su Italo? Sbagliata: ha colmato un vuoto» Il presidente della provincia: «Macché provincialismo: serve più rispetto per le istituzioni»

A proposito delle polemiche e dei commenti per il benvenuto di oggi alle 9.30 al primo convoglio di “Italo” presso la Stazione Ferroviaria

Centrale di Benevento, il Presidente della Provincia Antonio Di Maria ha dichiarato:



«Il provincialismo non è andare in stazione a “salutare” un treno che mette in linea diretta Benevento e Milano, colmando un vuoto storico e un’antica ambizione dei nostri concittadini. Il provincialismo, diceva un grande filosofo, è “il desiderio di controllare le azioni degli altri”, per assoggettarle, aggiungerei, al proprio costume e al proprio modus vivendi, quando non a vere e proprie euforie pre-elettorali. E, in ogni caso, la presenza delle istituzioni non dovrebbe mai suscitare ironie e facilonerie. Per il rispetto dovuto a chi ha il diritto e il

dovere, l’onore e l’onere di rappresentarle»