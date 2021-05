Centrodestra, si attende Forza Italia Gli azzurri riflettono: la candidatura di Lonardo sempre in piedi.

C'è Forza Italia ancora col cerino in mano nel centrodestra. Come detto: in vista delle comunali nel campo, già minato, del centrodestra beneventano i giochi si sono ribaltati.

Se prima era Forza Italia che aveva velleità di dare l'andatura a tutta la coalizione oggi è il contrario: Lega e Fratelli d'Italia aspettano che il partito azzurro porti al tavolo della coalizione il proprio nome, per poi discutere e verificare quale sia la soluzione migliore (ad oggi come si ricorderà il nome più gettonato è quello dell'ex consigliere regionale Rosetta De Stasio).

Ma i vertici del partito provinciale, riconfermati da poco a livello regionale, sono al lavoro per evitare che la fase di stallo si prolunghi: un tentativo (più d'uno per la verità) sarebbe stato fatto per convincere Nazzareno Orlando, ex consigliere comunale e assessore ai tempi dell'amministrazione Viespoli, che però avrebbe declinato l'offerta dopo averci pensato su per qualche giorno.

In corso nelle ultime ore verifiche per sondare se l'ipotesi Lucio Lonardo è ancora praticabile, con un faccia a faccia tra il medico beneventano e i vertici di Forza Italia.

Quello di Lucio Lonardo d'altronde è il primo nome su cui il partito guidato da Nascenzio Iannace si è concentrato, ritenendolo in grado di guidare la coalizione e di ottenere un buon risultato, magari di arrivare addirittura al ballottaggio nelle prossime elezioni comunali.

Un nome che però non aveva trovato concordi gli altri partner di coalizione, da Fratelli d'Italia all'area civica vicina al centrodestra. Ora, dopo che il nome di Lonardo pareva in discesa nel borsino del totocandidature per le amministrative di Benevento, è possibile che il quadro possa cambiare.

Nel centrosinistra dopo la prima uscita ufficiale di Perifano si ragiona su liste e candidati: Perifano ha specificato che non ci sarà una “paccata” di liste buttate lì giusto per far lievitare schede elettorali già inutilmente voluminose negli ultimi tempi e per creare effetto scenico in base a un improbabile “più siamo, più belli sembriamo”. Otto potrebbe essere un numero ragionevole di liste sotto l'effige della “Alternativa per Benevento”, al netto dell'eventuale presenza dei Cinque Stelle: in queste ore diversi i colloqui e gli incontri, anche con ex amministratori sia dell'attuale che della precedente amministrazione.

Idem per Mastella: alcune liste, in particolare quelle degli amministratori uscenti sarebbero già praticamente chiuse, per altre sarebbe già stato incassato il sì di alcuni importanti professionisti della città, in particolare nell'ambito sanitario.

Attivo anche Moretti che aveva annunciato la chiusura della coalizione per il fine settimana: possibile che ci voglia qualche giorno in più. Un indizio in tal senso è dato dalla conferenza stampa di Europa Verde fissata per lunedì prossimo: probabile sarà ufficializzato il sostegno a Moretti con Civico 22.