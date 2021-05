Diga Campolattaro e Alta Velocità, Errico: nuovo Mezzogiorno Il commento del delegato per la Napoli Bari dal presidmete De Luca

“La notizia data poco fa dal Presidente Vincenzo De Luca che il progetto della Regione Campania sulla Diga di Campolattaro e' stato inserito tra i 7 interventi strategici nazionali del Pnrr nel Decreto Semplificazioni che nelle prossime ore andrà all'esame del Consiglio dei Ministri è davvero un'opportunità storica per la crescita economica e sociale del Sannio”. Così Fernando Errico , Delegato del Presidente De Luca per la Napoli-Bari. “Il progetto proposto - afferma Errico - impegnera' fondi per 480 milioni di euro e l’obiettivo, così come ha spiegato il Presidente, sarà quello di avere la piena autonomia nelle forniture idriche dell'intero territorio campano. Dunque la Regione è in campo con un grande progetto di sviluppo centrato sulle risorse ambientali che, insieme alla realizzazione della Napoli-Bari , favorirà lo sviluppo di un nuovo Mezzogiorno in una visione di futuro”.