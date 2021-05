Mollica: "Serve uno sportello a tutela dei diritti dei minori" La richiesta all'amministrazione della capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Benevento

La capogruppo del M5S al Comune di Benevento, Anna Maria Mollica, chiede che venga istituito uno “Sportello a tutela dei diritti dei minori”. La consigliera comunale ricorda: “il 27 maggio scorso a Benevento si è tenuto un Consiglio Comunale aperto, convocato sulla base di un’iniziativa congiunta di Anci e dell’Unicef, per celebrare il trentesimo anniversario della ratifica Italiana della convenzione Onu dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”.

L'esponente del Movimento 5 Stelle ripercorre inoltre la cronistoria della vicenda: “L'impegno a realizzare tale sportello era stato assunto nel 2014, attraverso un protocollo d'intesa siglato tra il Comune di Benevento e il Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Tre anni dopo, nel 2017, poiché tale accordo non aveva ancora prodotto i suoi effetti, mi attivai per organizzare un incontro pubblico, nella mia qualità di responsabile regionale della Società italiana di Sociologia e di componente della Consulta regionale dei Minori, e misi intorno ad un tavolo tutti i soggetti istituzionali e gli organismi associativi interessati, per fare in modo che quel servizio pubblico diventasse operativo. In tale occasione, l'amministrazione Mastella, rappresentata dall'assessore alle Politiche Sociali dell’epoca, mostrò la propria disponibilità per l'attuazione dell'intervento.

Da quel giorno, però, è calato l’ennesimo e colpevole silenzio su una iniziativa necessaria e largamente condivisa.

Desidero ricordare che sui diritti dei minori a Benevento sono state scritte nel tempo pagine di storia che ne hanno illustrato la memoria, come l'Insitutio Alimentaria, provvedimento adottato da Traiano, passato alla storia come Optimus Princeps, a favore dei bambini. Si trattava di fondi messi a disposizione dall’Imperatore e dati in prestito ai proprietari agricoli, sui quali essi pagavano interessi fino al 5%, che servivano ad alimentare una somma utile a garantire un'infanzia dignitosa ai bambini in difficoltà socioeconomiche.

Tra l'altro, questo importante provvedimento - ha ricordato ancora Mollica - è rimasto immortalato in un bassorilievo dell’Arco beneventano dedicato all’Optimus Princeps. E di questo non possiamo che andare orgogliosi. C'è un'altra pagina di storia, però, particolarmente vergognosa per la nostra città, ed è quella della pratica dei Valani, minori che venivano venduti, in un vero e proprio mercato degli schiavi, nella piazza del Duomo di Benevento ai proprietari terrieri, in cambio di determinate quantità di grano o di poche lire”. Pertanto, uno sportello territoriale dedicato alla tutela dei loro diritti è un'iniziativa che il MoVimento 5 Stelle rilancia a suggello dell’importante giornata appena celebrata, che non merita di finire nel lungo elenco delle occasioni perdute dalla città nel miope quinquennio mastelliano.