Intercity in transito senza fermata, interrogazione Lonardo La senatrice chiede spiegazioni al ministro sul nuovo orario dei treni

“Presenterò una interrogazione parlamentare, in Senato, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, per chiedere di sapere come mai, secondo il nuovo orario ferroviario, in vigore dal prossimo 13 giugno, alcuni treni Intercity transiteranno in città, senza, però, effettuare fermate presso la stazione centrale di Benevento. Così la senatrice sannita del Gruppo Misto a Palazzo Madama, Sandra Lonardo che spiega: "Si tratta del Treno Intercity 624, in partenza da Lecce per Napoli C/le di solo transito senza fermata a Benevento C/le alle ore 7.41; del Treno Intercity 629 in partenza da Napoli C/le per Bari C/Le di solo transito nella stazione di Benevento C/le ore 11.26; del Treno Intercity 633 in partenza da Napoli C/Le per Bari C/le di solo transito a Benevento c/le ore 21.18; ed, infine, del Treno Intercity 630 che parte da Bari C/le per Napoli C/le di solo transito nella stazione di Benevento alle ore 17.36. Ecco perché chiederò al Ministro Giovannini se e quali iniziative di competenza ritenga di intraprendere per consentire che questi treni possano fermarsi nella città di Benevento e se non ritenga, pertanto, di intervenire al fine di modificare il nuovo orario ferroviario”.