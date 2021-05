Sondaggio, Noi Campani: Pd deluso, ha secretato risultati L'analisi dei dati Winpoll

“Il Pd che immaginava dal sondaggio Winpoll di ricavare chissà quale spinta per le amministrative di Benevento è rimasto talmente deluso che ha secretato per settimane i risultati perché emerge che Mastella batte tutti al primo turno e anche in un ipotetico ballottaggio”. Così in una nota le segreterie provinciale e cittadina di Noi Campani interviene dopo aver analizzato i dati del sondaggio sulle prossime elezioni amministrative che interessano la città di Benevento.

“I dati della Winpoll non ci sorprendono certo perché confermano la bontà dell’azione dell’amministrazione Mastella e la conoscenza e la fiducia dei beneventani nel sindaco”, proseguono i dirigenti di Noi Campani. “Andremo avanti impegnandoci esclusivamente per la città, continuando a risolvere anche problematiche ataviche determinate da chi oggi osa presentarsi addirittura come la novità”, aggiungono ancora i mastelliani. “Il dato del sondaggio Winpoll non ci stupisce ma ci conforta ulteriormente perché generalmente chi commissiona e paga, nel caso specifico il Pd locale, riceve un’attenzione particolare… quindi significa che vinceremo con uno scarto maggiore”. Infine, una riflessione sui dati specifici: “Premesso che i dati evidenziano la forza del sindaco Mastella per vincere al primo turno, dal sondaggio emerge inoltre che in un ipotetico ballottaggio, indicazione sulla quale si sono soffermati i piddini per il sondaggio, il sindaco batterebbe qualsiasi candidato anche con il tutti-contro”, conclude la nota di Noi Campani.