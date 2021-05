Comunali: Lega vuole centrodestra unito e De Stasio sindaco Ieri Grant a Benevento per il Carroccio, oggi ci sarà anche Crippa, vicesegretario nazionale

«La Lega ci sarà, con una sua lista alle comunali di Benevento». Gli attivisti l'hanno ribadito, ieri, all'arrivo del coordinatore regionale del partito Valentino Grant, che tornerà oggi a Benevento assieme a Crippa, vice segretario nazionale.

L'occasione è il tesseramento, ma è chiaro che gli occhi sono puntati tutti sulle comunali dove la Lega si misurerà per la prima volta a Benevento: «Ci siamo, perché la Lega è presenza territoriale – ha detto Christian Tranfa medico e primo candidato a Palazzo Mosti per il Carroccio – i valori di Salvini sono i miei, specie sull'imgrazione e sul sociale. Ma vogliamo anche costruire un centrodestra che a Benevento oggi è assente».

Un centrodestra unito, con una candidatura che secondo la Lega, come hanno ribadito sia Tranfa, sia il coordinatore cittadino Fiore, sia Grant, dovrebbe essere quello dell'avvocato Rosetta De Stasio, che non è griffato Lega ma viene dal mondo delle liste civiche hanno precisato ieri, ma che raccoglie anche il gradimento del partito di Salvini.