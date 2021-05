Felice Presta: deluso dai 5 stelle... ora mi candido "Sono un gladiatore e affronto le battaglie mettendoci la faccia"

"Molti me lo hanno chiesto, molti me lo stanno chiedendo. Ebbene oggi che è domenica sciolgo qualsiasi riserva. Mi candiderò, insieme all'amico di sempre Italo, nella lista di Luigi Diego Perifano".

Così Felice Presta, giornalista, blogger e attivista cittadino impegnato in numerose azioni di recupero del patrimonio urbano.

"L'ho chiesto - prosegue sui social- ed ottenuto espressamente, cosi come ho portato sul tavolo la mia conoscenza della città e dei suoi problemi (in parte anche come risolverli). La delusione di aver creduto nel progetto Cinque stelle è stata grande... si sarebbe dovuto e potuto fare molto per la città e non si è fatto nulla. Ma andiamo avanti. Chi mi conosce sa che non faccio mai pesare nulla... le cose vengono fatte con il cuore ma so anche che senza il vostro appoggio oggi il giornale, l'associazione e i mille progetti tesi al miglioramento della città non sarebbero mai stati fatti.

Perciò vi chiedo, ancora una volta, di darmi una mano affinché si possa continuare, stavolta anche con l'appoggio politico (necessario), a portare avanti i progetti.

Certo, e lo dico prima, ci sono alcune persone nella coalizione che faranno bene a tenersi molto lontano da me... ma per il resto mi conoscete. Come ha detto un amico ieri: sono un gladiatore e come tale affronto le battaglie, mettendoci il nome e la faccia. I nemici? Ne ho molti, naturalmente, ma sono loro che hanno sempre perso quando mi hanno affrontato".