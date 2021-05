Crippa (Lega): «Uniti per battere peggior sindaco d'Italia» Il vicesegretario nazionale: «Mastella? Ha fatto malissimo. Centrodestra ha occasione storica»

«Mastella? E' il peggior sindaco d'Italia dal mio punto di vista. Questa è una città bellissima ma gestita male: vive d'assistenzialismo quando potrebbe vivere di lavoro». Così Andrea Crippa, vice segretario nazionale della Lega, al gazebo del tesseramento del partito interviene anche sulle comunali: «E' un appuntamento molto importante, l'obiettivo della Lega e il dovere della Lega è dare una svolta collaborando a mettere in campo una candidatura autorevole che possa fare di Benevento un città fiore all'occhiello per la Campania e per il sud. Io credo che nelle prossime settimane il centrodestra unito ufficializzerà il candidato che dovrà battere Mastella e una giunta che per quel che mi riguarda è stata fallimentare».

E sul fronte centrodestra, che ad oggi tuttavia non sembra ancora trovare quell'unità di cui si parla, Crippa afferma: «Credo che la condizione necessaria sia l'unità, la convergenza e la sintesi: togliamo dal campo antipatie e personalismi. Qui il centrodestra dai sondaggi è al 51 per cento, abbiamo un'occasione storica per cambiare: credo che mettendoci attorno a un tavolo possiamo e dobbiamo trovare un nome che possa dare una prospettiva a Benevento».