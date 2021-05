Centrodestra verso l'interpartitico Il tavolo provinciale per lo showdown dei nomi dei candidati

Il centrodestra verso lo showdown finale. Probabile che venga convocato in settimana il tavolo provinciale, ma dovrebbe essere racchiuso solo ai partiti.

Com'è noto ad oggi non c'è accordo: Fratelli d'Italia sostiene il nome di Paolucci, viene descritta come aperta alla soluzione Rosetta De Stasio ma l'orientamento non è confermato ufficialmente, la Lega ha già dichiarato apertamente la sua volontà di dire sì a De Stasio, Forza Italia permane nella contrarietà a riguardo e preferirebbe portare Lucio Lonardo.

Dunque l'interpartitico: si vorrebbe che il nome della De Stasio se lo intestasse uno dei tre partiti. Ma Fratelli d'Italia ha quello di Federico Paolucci, Forza Italia è contraria mentre la Lega come detto anche nella conferenza di ieri, ritiene che il nome dell'avvocato montesarchiese, ex consigliere regionale, sia civico, proposto cioè dall'associazione Benevento Libera.

In un interpartitico chiuso alle associazioni civiche però è chiaro che qualcuno dovrebbe proporlo quel nome, e proponendolo la Lega si aprirebbe poi la questione degli equilibri: se il partito di Salvini, ad esempio, si intesterà il candidato sindaco per le comunali di Caserta sarà difficile che gli concedano anche Benevento. A meno che la De Stasio venga considerata indipendente, sul modello Maresca, che a Napoli mette d'accordo tutti, a Benevento allo stato no. Possibile dunque che qualora il tavolo provinciale del centrodestra si chiuda con un, a questo punto probabile, “no deal”, la questione passi alle competenze del tavolo regionale.

Un'occasione da non sciupare però, secondo Andrea Crippa, vice segretario nazionale della Lega ieri al gazebo del tesseramento del partito: «Ma qui abbiamo un'occasione storica: la verità è questa. Il centrodestra secondo i sondaggi è al 51 per cento, troppo ghiotta come occasione per fare sì che simpatie, antipatie e personalismi facciano naufragare tutto. Mastella ha governato malissimo, ed è uno dei peggiori esempi di sindaco che abbiamo: perciò mettiamoci attorno a un tavolo e troviamoci a fare sintesi per dare ai beneventani ciò che meritano. Sono sicuro che il dialogo tra le forze del centrodestra ci farà concordare un nome autorevole e competitivo per mettere alle spalle la pessima esperienza degli ultimi cinque anni, che ha visto giovani andar via per le politiche sbagliate messe in campo».

E dunque, l'attesa è per capire se quello del centrodestra sarà il quinto candidato sindaco di Benevento: già perché a Mastella, Perifano e Moretti si è aggiunta la quarta opzione.

Si tratta di Antonio Del Mese, professionista il cui nome era trapelato già nello scorso febbraio (Ottopagine vi accennò come possibile scelta per il centrosinistra) e che oggi pare essere in campo tra approcci con esponenti politici locali e manifesti che spuntano in città. Del Mese poi in una intervista a Todaynews24Campania ha chiarito che potrebbe essere della partita, guidando una lista composta da tecnici e componenti di organizzazioni sociali per ridare lustro alla città.