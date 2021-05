Ecco la terza coalizione con Civico 22: c'è Rifondazione ma non Viespoli Sarà presentata il prossimo 9 giugno: a sostegno della candidatura di Moretti

Ecco la terza coalizione: quella di Civico 22, eterogenea dall'area cattolica a Rifondazione Comunista, senza Viespoli, però, come si legge dalla nota che annuncia la presentazione il 9 giugno:

«Cinque forze politiche e civiche sono unite per il cambiamento della città di Benevento: Civico 22, Europa Verde, PER-Le persone per la Comunità, Popolari in Rete, Rifondazione Comunista.

Abbiamo costruito un arco di coalizione ampio e inclusivo per essere protagonisti di una nuova amministrazione comunale. Una coalizione nata con uno spirito aggregante e aperta a tutti i contributi di idee sui temi che ci uniscono da parte di altre forze politiche e civiche.

Parteciperemo alla competizione elettorale del prossimo autunno con un candidato sindaco che è espressione e garanzia di attuazione di un programma condiviso.

L’arco di coalizione si propone come forza innovativa che intende trasformare Benevento in una città sostenibile, verde, intelligente e accogliente, ponendo il rispetto della legalità e della trasparenza come base di governo e di partecipazione democratica.

Vogliamo restituire a Benevento la sua identità di capoluogo di provincia e il suo ruolo di snodo cruciale per la regione Campania.

La coalizione sarà presentata in una conferenza stampa convocata il 9 giugno 2021, alle ore 11.30, all’Orto di Casa Betania, via Marco da Benevento, Benevento».