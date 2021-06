Forza Italia punta al tavolo regionale Giovedì l'incontro con gli altri componenti del centrodestra

Prima l'interpartitico, poi l'incontro con le civiche: sarebbe questa la strategia di Forza Italia su Benevento per la scelta del candidato sindaco per le prossime comunali di Benevento. Una strategia che punta a portare il discorso al tavolo regionale, per stabilire definitivamente chi ha diritto ad esprimere il candidato sindaco.

Forza Italia non è disposta a dare il via libera a Rosetta De Stasio: un nome che ha l'imprimatur di una civica e il sostegno della Lega. Ma per Forza Italia non va per due ordini di motivi: il nome civico può starci se ha le caratteristiche del modello Maresca, e cioè un candidato che mette tutti d'accordo, ma se così non è e così non è per gli azzurri, serve che la questione passi al tavolo regionale.

E se a Napoli il nome della De Stasio se lo intestasse la Lega, il partito di Forza Italia potrebbe obiettare su una non equa distribuzione dei candidati di centrodestra qualora la Lega dovesse piazzare un proprio nome anche a Caserta, ad esempio, dov'è forte.

Un incontro dovrebbe esserci già giovedì, come detto si vorrebbe provare a parlare prima con gli altri partner partitici della coalizione, qui valutare le rispettive posizioni e dopo aprire anche alle civiche. E' una partita a scacchi che dura da un po' all'interno del centrodestra, ma anche stando a quelli che sono gli orientamenti regionali e nazionali, si vorrebbero evitare fratture e frizioni ed andare uniti in coalizione per sfruttare i sondaggi positivi, come ha specificato anche il vice segretario nazionale della Lega Andrea Crippa nella sua visita a Benevento.