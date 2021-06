Centrodestra: è ancora Forza Italia contro Fratelli d'Italia Paolucci: «Lonardo è di sinistra», Iannace: «Sei candidato, scorretto intervenire se si è in campo»

Pare veramente difficile l'intesa nel centrodestra: nel gioco dell'oca che i partiti hanno intrapreso pare che i dadi abbiano deciso di riservare con beffarda continuità la casella “torna al via” a tutti i partecipanti.

Sì, perché ieri si è riunita la direzione cittadina del partito azzurro all'hotel Traiano, e l'incontro è andato grossomodo come previsto: tutti concordi nel designare Lucio Lonardo come nome di Forza Italia da portare al tavolo della coalizione.

La strategia del partito è chiara: al tavolo provinciale voce in capitolo l'hanno i partiti, se Fratelli d'Italia porta Paolucci, Forza Italia porta Lonardo, Rosetta De Stasio che è il nome forte di queste ore, dovrebbe portarlo la Lega (un nome civico, è il ragionamento degli azzurri, potrebbe passare solo con l'unanimità, che non c'è) e a quel punto passare la questione al tavolo regionale che dovrebbe sbrogliare la matassa anche valutando ciò che accade in altri comuni capoluogo.



Ma pare difficile l'intesa perché sempre ieri Paolucci, che di Fratelli d'Italia è il candidato sindaco, ha chiarito che mai e poi mai il partito darà l'ok per l sostegno a Lucio Lonardo: «Se Forza Italia Benevento vuole insistere a portare il proprio nome di sinistra al tavolo regionale, a che serve la riunione provinciale? Io credo che il territorio debba avere la possibilità di scegliere in autonomia. Sottolineo che anche la Lega Benevento ha ultimamente condiviso la nostra posizione per la quale il centrodestra è credibile se costituisce l'alternativa non solo agli ultimi 5 anni di Mastella, ma anche ai precedenti 10 di Pepe (Perifano). Con Lonardo questa alternativa non è possibile».



Il coordinatore provinciale di Fi, Iannace, però replica: «Ma Paolucci di fatto è candidato sindaco. Prassi e correttezza vorrebbero che non esprimesse giudizi sugli altri candidati di altri partiti essendo in campo».

Dunque al di là delle manifestazioni di intenti di questi giorni, anche con lo stato maggiore leghista arrivato in città, appare veramente difficile che domani venga fuori un'intesa dal tavolo provinciale: eppure, anche dalle dichiarazioni di Paolucci, emergerebbe un'intesa tra Fdi e la Lega, intesa che il carroccio avrebbe trovato nei giorni scorsi anche con la componente civica, in particolare Benevento Libera che aveva suggerito il nome di Rosetta De Stasio. Resta la resistenza di Forza Italia dunque, che però ritiene di aver diritto a esprimere il nome del candidato su Benevento, specie se gli altri decideranno quelli di Salerno e Caserta.