Manfredi: «Mastella? Non sono il garante delle coalizioni fuori dalla città» Il candidato sindaco del centrosinistra a Napoli: «Io penso a Napoli, non a quello che accade fuori»

“Siluro”, così il Corriere del Mezzogiorno classifica quello che arriva dall'ex ministro Manfredi, candidato sindaco a Napoli per il centrosinistra, nei confronti del sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Quando gli chiedono se ci sarà anche il sindaco di Benevento a sostenerlo a Napoli, e della situazione che vede Mastella in lotta col Pd e coi Cinque Stelle sanniti che non lo sostengono, minacciando di non appoggiare Manfredi a Napoli, l'ex ministro la liquida così: «Io mi occupo di Napoli, non posso essere il garante delle coalizioni al di fuori della città».