Domani a Molinara l'assemblea provinciale del Partito Democratico I lavori si potranno seguire anche da remoto

È convocata per domani, 5 giugno 2021, alle 18 l’assemblea provinciale del Partito Democratico per deliberare su una serie di punti all'ordine del giorno, tra i quali, l'approvazione del bilancio consuntivo. L’assemblea si terrà presso il Teatro all’Aperto nel comune di Molinara, in Via Virgilio 1, e dovrà svolgersi in coerenza con le precauzioni e le prescrizioni di sicurezza vigenti in regime di pandemia da Covid-19. Per coloro i quali fossero impossibilitati alla partecipazione in situ è prevista, in conformità alle linee guida nazionali del partito, l’opportunità di collegamento e votazione in remoto, previo invio email all’indirizzo segreteriaprovincialepdbn@gmail.com avente ad oggetto «PARTECIPAZIONE A DISTANZA ASSEMBLEA 05/06/2021».