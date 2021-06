Centrodestra: unità impossibile. Si prosegue senza Forza Italia Gli azzurri lasciano il tavolo, gli altri vanno avanti: "Lonardo non è di centrodestra"

Forza Italia è all'angolo. Dopo che Lucio Lonardo ha dato la disponibilità a rappresentare il centrodestra, ma unito, il centrodestra si unisce contro Lucio Lonardo, di fatto. Questa la nota diffusa dopo il tavolo di questa sera: "*Fratelli d’Italia* e la *Lega* - nonché le civiche *Benevento Libera* e *Città Nuova* - al termine del tavolo del centrodestra hanno condiviso la necessità che il prossimo candidato sindaco alle elezioni amministrative autunnali sia interprete coerente dei valori e degli ideali del centrodestra: autenticamente alternativo agli ultimi quindici anni di conduzione amministrativa da parte del centrosinistra e del trasformismo mastelliano. All’uopo nelle prossime ore verrà chiesto a *Federico Paolucci* e *Rosetta de Stasio* di contribuire anche loro, unitamente alle forze del centrodestra, alla realizzazione di un nuovo progetto politico amministrativo che veda Benevento protagonista del suo futuro, all’altezza della sua storia. L’auspicio è quello che anche Forza Italia - che al momento non condivide questo percorso - possa dare il suo fattivo contribuito per la vittoria del centrodestra, in quanto l’unico valore aggiunto è soltanto l’unità della coalizione"

Quanto alle firme:

*Domenico Matera*, FDI

*Pasquale Fiore*, LEGA

*Luigi Bocchino*, BENEVENTO LIBERA

*Nazzareno Fiorenza*, CITTÀ NUOVA