Parente (Noi Campani): «Noi apriamo Villa dei Papi, col Pd chiusa 10 dieci anni» Il consigliere mastelliano: «I dem? Fanno guerre interne mentre Mastella si impegna per la città»

Renato Parente, consigliere comunale di maggioranza rivendica l'apertura dei giardini di Villa dei Papi e attacca il Pd: «"Tra pochissimi giorni, ormai, i giardini di Villa dei Papi saranno aperti al pubblico in virtù di un protocollo d'intesa siglato tra Comune e Provincia di Benevento, che finalmente restituisce ai cittadini la fruizione di uno spazio verde importante e per tanto tempo condannato al disuso. Mastella e Di Maria hanno convenuto di dover recuperare uno dei complessi storico-architettonici più belli della città con un’azione amministrativa lineare e rapida che tuttavia non è riuscita ai precedenti amministratori del Pd, alla guida per decenni di Palazzo Mosti della Rocca dei Rettori. Una città, quella ereditata, non solo condannata all’immobilismo ma finanche incapace di valorizzare le proprie bellezze.

Che credibilità possono avere nei confronti dei cittadini, le proposte che rilanciano oggi gli stessi protagonisti dei disastri di almeno dieci anni? Alle parole, anche alle buone intenzioni, vanno agganciati fatti concreti. E mentre i soliti noti del Pd proseguono nelle loro guerre interne, l’amministrazione Mastella si impegna per la città. Piccole e grandi iniziative, capaci di migliorare concretamente la qualità della vita di Benevento, come la riapertura dei giardini di Villa dei Papi. Senza voler con ciò sminuire l’importanza dell’ultima lotta intestina del Pd".