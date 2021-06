Forza Italia: «Passo indietro su Lonardo ma con nostro candidato sul tavolo» «Se viene respinta anche questa proposta andremo da soli, col centrodestra distrutto dagli altri»

Passo indietro su Lonardo, a patto di riprendere tavolo di centrodestra, con un nome di Forza Italia. Così la direzione azzurra: "Forza Italia, all'indomani del vertice di centrodestra che l'ha vista, di fatto, estromessa dal tavolo provinciale, e ritenendo una alternativa di centrodestra interesse superiore a qualsiasi logica personalistica, intende mettere in campo ogni tentativo di perseguire tale scopo.

Per tale ragione, se per l'unità del centrodestra è necessario fare un passo indietro sulla candidatura fin qui portata avanti dal partito, ovvero quella di Lucio Lonardo, Forza Italia è disposta a farlo, a condizione, tuttavia, che venga riconvocato il tavolo provinciale dove Forza Italia porterà un proprio nome, strettamente legato al partito.

E' chiaro che Forza Italia tende di nuovo la mano per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini beneventani e perché crede nelle possibilità che il centrodestra possa avere reali possibilità di offrire una valida alternativa all'attuale governo cittadino. Qualora anche questo gesto distensivo venisse rifiutato verrebbe fuori la plastica volontà di altri di portare avanti un progetto che noi riteniamo assolutamente fallimentare e privo di prospettiva politica, figlio solo di piccoli interessi di bottega e mire personali, peraltro spropositate. In tal caso si evidenzierebbe la volontà di estromettere Forza Italia, garante dei valori liberali e moderati del centrodestra, e il nostro partito non avrebbe alcun problema ad andare da solo con proprie liste e un proprio candidato, coi cittadini a fare da supremo giudice delle rispettive proposte".