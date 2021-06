Reale: «Osl? Si trovi una soluzione, basta un semplice atto» «Non servono le accuse reciproche: è più importante ritrovare operatività per i cittadini»

Antonio Reale, dirigente di Forza Italia, interviene per chiedere che l'Osl e l'amministrazione trovino una soluzione allo stato d'impasse che si è creato sul dissesto: «Sulla questione Osl assistiamo ormai da mesi a una polemica incrociata tra lo stesso organismo straordinario di liquidazione e l'amministrazione in carica. I primi accusano di non essere mai stati messi in condizione di lavorare al meglio sul dissesto, l'amministrazione giudica le accuse pretestuose. In tutto ciò, senza voler indugiare su quale delle due parti abbia ragione, cosa che finirebbe inevitabilmente per generare strascichi polemici e infiniti botta e risposta, c'è da segnalare che in mezzo, come sempre, ci finiscono i cittadini: i creditori e non solo.

Uno stato d'impasse che si risolverebbe in maniera molto semplice: basterebbe un semplice atto con cui il Comune di Benevento riconosce di non avere personale da mettere a disposizione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, e a quel punto l'Osl sarebbe legittimato a investire direttamente il Ministero del problema, potendo chiedere personale per assolvere a tutti i compiti relativi al dissesto.

Visto il momento non è il caso di perdere tempo nel fuoco incrociato, ma bisogna correre forte, come sta dimostrando il presidente Draghi, e con forte pragmatismo per risolvere tutte le questioni sul tavolo e dare risposte ai cittadini di Benevento».