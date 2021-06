Perifano a Calata Olivella: «Tra storia e futuro per la ripartenza» Il candidato sindaco con gli attivisti de "La tua Benevento"

Ripartire dai giovani e dalla bellezza. Per questo Luigi Diego Perifano, candidato sindaco per la coalizione Alternativa per Benevento ha incontrato stampa e attivisti a Calata Olivella, vicolo che congiunge la zona dell'Arco del Sacramento e il Triggio, costantemente contesa da degrado e decoro, con gruppi di cittadini volenterosi a giocare la partita per la seconda squadra.

Con Perifano gli attivisti de “La tua Benevento”, Stanislao De Lucia e Veronica Rotunno: «Che faranno una lista composta completamente di giovani, e per questo li ringrazio, anche perché – ha spiegato Perifano – hanno rivisto la loro posizione iniziale. Porteranno idee, entusiasmo e protagonismo giovanile. Noi vogliamo dare un nuovo orizzonte alla città, e per questo è importante avere accanto tanti giovani».

Da Calata Olivella che «Potrebbe fare da set cinematografico per quanto è bella e suggestiva. Qui ci sono storia, cultura, tradizioni: un luogo perfetto per ufficializzare l'adesione di La Tua Benevento alla nostra coalizione.

Benevento non deve essere solo un luogo della nostalgia per chi è andato via. Per questo bisogna lavorare per permettere a tutti i ragazzi che vogliono restare di poterlo fare». Ma nessun assessorato ai giovani, non è quella la strada secondo Perifano, quello al Lavoro rappresenta un'esigenza ben più cogente: «Il blocco dei licenziamenti non è eterno, il Comune non può risolvere il problema del lavoro, ma può avere una funzione facendo in modo che nessuno resti solo».

E poi la manutenzione: «C'è un'atmosfera di abbandono tra erbacce e degrado: io ho parlato di manutenzione, che deve essere sia sociale che urbana, perché una città più pulita, più verde, più ordinata è una città migliore»