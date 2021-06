Mastella: tanti giovani con me, recuperiamo una dimensione politica più umana Il primo cittadino parla delle prossima sfida per le amministrative

"Mi hanno scritto alcune persone, soprattutto giovani, chiedendomi se potevano essere candidate, ho detto: felice che fuori dagli schemi e da chi vi traina vogliate impegnarvi. Il mio numero lo conoscete in tanti

3355930411. Chi avesse voglia di impegnarsi o solo di dare suggerimenti lo faccia".

Così dal suo profilo facebook il sindaco Clemente Mastella parla delle prossime amministrative, invocando una nuova dimensione della politica.

Il primo cittadino che proverà a conquistare la guida del Comune per la seconda volta prosegue: "Le liste che ho fatto già sono tante, forse troppe perché poi ognuno rivendicherà. Ma l'idea che qualcuno senza sponsor e per amore del suo comune voglia impegnarsi mi fa piacere. Fatevi vivi se ritenete. Bisogna recuperare la politica ad una dimensione più umana e partecipata e lasciare a distanza chi lo fa per puro interesse".