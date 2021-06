Perifano: «Conte a Napoli segnale importante: alleanza anche a Benevento» Accordo a un pass tra centrosinistra e Movimento Cinque Stelle

Accordo con i Cinque Stelle a un passo a Benevento, dopo le parole di Conte degli ultimi giorni e la presenza dell'ex premier a Napoli a sostegno di Manfredi, Perifano, candidato di Alternativa per Benevento commenta: «La presenza di Giuseppe Conte oggi a Napoli, a sostegno del candidato sindaco Manfredi, è importante anche per il futuro dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle e per il contributo decisivo che darà nelle esperienze di governo locale.

A Napoli, come a Benevento, la strada è tracciata per costruire un'alleanza solida attorno a un progetto forte di rinnovamento e cambiamento per la nostra città».