I candidati con Mastella, l'accordo Pd-M5S e i dubbi di Forza Italia Il quadro politico in vista delle amministrative di Benevento

Tante liste già in campo, e tanti che ancora vorrebbero candidarsi, soprattutto giovani. E' la situazione che si vive nell'area a sostegno del sindaco Mastella, in vista delle comunali. Il sindaco ha spiegato che molti ragazzi gli chiedono di candidarsi e sostenerlo: «Mi hanno scritto alcune persone, soprattutto giovani, chiedendomi se potevano essere candidate, ho detto: felice che fuori dagli schemi e da chi vi traina vogliate impegnarvi. Chi avesse voglia di impegnarsi, o solo di dare suggerimenti, lo faccia».

Certo, avere un seguito ampio di liste e candidati è positivo, ma ha anche qualche lato negativo secondo il sindaco: «Le liste che ho fatto già sono tante, forse troppe, perché, poi, ognuno rivendicherà. Ma l’idea che qualcuno, senza sponsor e per amore del suo Comune, voglia impegnarsi mi fa piacere. Fatevi vivi, se ritenete. Bisogna recuperare la politica ad una dimensione più umana e partecipata e lasciare a distanza chi lo fa per puro interesse».

Diversa la situazione nel centrodestra, o meglio, in Forza Italia. Lega, Fratelli d'Italia e le civiche hanno scelto e vanno avanti, con Rosetta De Stasio. Forza Italia non li seguirà, a meno che non arrivi un diktat da regionale o nazionale che appare tuttavia improbabile, specie nel primo caso visto che il commento di Fulvio Martusciello, eurodeputato e vicecoordinatore regionale vicario di Forza Italia ha l'aria di una bocciatura per il candidato scelto dagli altri partiti.

Ieri c'è stato un ulteriore colloquio con Lonardo: la priorità sarebbe quello di mettere in piedi una coalizione “light” con il medico beneventano a capo e giocarsi così la partita. Servirà qualche giorno per valutare la fattibilità del progetto. Appare tramontata invece l'ipotesi di creare altre coalizioni sempre di tipo centrista o “liberal” con altri a capo che non siano, appunto, Lucio Lonardo.

E dunque l'alternativa, stante che pure l'appoggio ad Alternativa per Benevento è fuori dal novero delle cose possibili, è la corsa in solitaria con un nome di partito, per poi giocare eventualmente la carta dell'apparentamento nel caso in cui altre formazioni andassero al ballottaggio.

Alle prese con il lavoro per le liste anche l'Alternativa per Benevento di Perifano: vicinissimo ormai l'accordo coi Cinque Stelle, solo da ufficializzare dopo le parole di Conte. Tant'è che Perifano è intervenuto con un post sui social: «La presenza di Giuseppe Conte oggi a Napoli, a sostegno del candidato sindaco Manfredi, è importante anche per il futuro dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle e per il contributo decisivo che darà nelle esperienze di governo locale. A Napoli, come a Benevento, la strada è tracciata per costruire un'alleanza solida attorno a un progetto forte di rinnovamento e cambiamento per la nostra città».

Per Moretti viaggio in camper puntando sul lavoro: «Abbiamo incontrato un gruppo di cittadini che ci ha fermato ed ha voluto parlare con noi, raccontarci il proprio vissuto e condividere con noi la principale ansia di futuro: il lavoro. Sono persone che hanno superato i cinquanta anni ed hanno perso il lavoro e che, nonostante le competenze e la professionalità acquisiti in anni di esperienza lavorativa, non riescono a rientrare nei circuiti lavorativi.

Nessuno prende in carico le loro esigenze, nessuno sa indirizzarli verso percorsi di reintegro.

Cosa si potrebbe fare?

Un Comune del centro sud di medie dimensioni come il nostro, in cui il principale problema è il lavoro, dovrebbe immediatamente dotarsi di un sistema ufficiale e professionale di matching tra offerte di lavoro e persone inoccupate/disoccupate;

Il servizio di matching può essere affidato alle competenze di un Ufficio di Piano ai sensi della legge 328/2000 svecchiando l’idea stantia che le politiche sociali siano solo “assistenza”, le politiche sociali sono soprattutto un asset per l’emancipazione e l’inclusione sociale delle persone, senza l’accompagnamento nella ricerca del lavoro né l’una né l’altra può mai avvenire»