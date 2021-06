Anche l'ex assessore Russi a sostegno di Perifano: «Scelta importante» Sosterrà Alternativa per Benevento. Perifano: «Ora è momento di dire basta a passerelle»

Dopo Erminia Mazzoni, Amina Ingaldi e Luigi De Nigris, un altro ex componente della Giunta Mastella entra ufficialmente a far parte della squadra di Luigi Diego Perifano, Alternativa per Benevento.





"Alle prossime elezioni comunali sarò in campo con Luigi Diego Perifano. A lui mi lega una lunga storia di amicizia personale e familiare. In lui riconosco evidenti capacità amministrative e indubbie qualità morali. Per queste ragioni, dopo un periodo di lontananza dall'attività politica dovuto agli impegni professionali, con entusiasmo aderisco al suo progetto di governo della Città".

Così Vincenzo Russi annuncia il proprio sostegno al candidato sindaco Luigi Diego Perifano. Russi, che dal 2016 al 2017 ha ricoperto anche l'incarico di assessore al Comune di Benevento, sarà candidato in una delle liste della coalizione 'Alternativa per Benevento'.

"Qualora venissi eletto, - prosegue Vincenzo Russi - parteciperò solo ed esclusivamente alle attività del Consiglio Comunale. E lo farò nella convinzione che nei prossimi cinque anni il Civico Consesso dovrà tornare a essere il cuore pulsante della vita democratica della Citta, recuperando e potenziando il ruolo di indirizzo e controllo della politica comunale".

“Ringrazio Vincenzo Russi per la decisione di accompagnarmi in questa bella avventura elettorale. È una persona competente che ha vissuto l’esperienza amministrativa in modo tanto appassionato quanto disinteressato”.

Così Luigi Diego Perifano commenta la decisione di Vincenzo Russi di candidarsi alle amministrative con la coalizione ‘Alternativa per Benevento’.

Prosegue Perifano: “La scelta di Russi è l’ulteriore plastica testimonianza che il progetto di Alternativa per Benevento può spingersi a guardare oltre i tradizionali steccati dell’appartenenza politica, aprendosi ai settori moderati di cui può ben interpretare la voglia di concretezza, serietà e buon governo”.

“Dopo tante parole e infinite passerelle Benevento ha bisogno di impegno e di fatti” – conclude il candidato sindaco.