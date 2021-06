Iannace: «Centrodestra non ha voti e vuole Forza Italia, ma non ci stiamo» «C'è un'unica condizione per farci stare dentro: azzerare tutto e ricominciare»

Torna a intervenire il coordinatore provinciale di Forza Italia, Nascenzio Iannace, sul fronte comunali. La sua nota mira a stoppare qualsiasi ipotesi di ricomposizione del centrodestra, tranne una: «Se qualcuno pensa che Forza Italia possa fare inversione a u, sostenendo il modello scelto da altri partiti di centrodestra in cambio di un fantomatico posto in consiglio provinciale allora è meglio chiarirlo fin da subito: quel qualcuno si sbaglia di grosso.

Si sbaglia di grosso perché abbiamo già mostrato che per la coerenza ai valori di Forza Italia siamo disposti a farci cacciare dai ruoli nelle amministrazioni.

Si sbaglia di grosso perché come detto, riteniamo che il modello e il metodo scelto siano un buco nell'acqua: il centrodestra unito, aperto al centro e non solo a fare una operazione nostalgia, avrebbe potuto vincere le elezioni e dunque avrebbe potuto esprimere il presidente della Provincia, non accontentarsi di un consigliere, se va bene.

La realtà è sotto gli occhi di tutti, non servono giochini ed esercizi dialettici: quelli che hanno forzato sullo schema che ha portato alla candidatura di De Stasio sanno benissimo di non avere i numeri, perché è un'elezione comunale, non un'elezione politica o regionale dove il voto d'opinione ha un'incidenza ben maggiore.

Consci del rischio di flop, perché di fatto oltre i loghi di partito non c'è alcuna esperienza, se non marginalissima, col voto di preferenza, si punta a far rientrare Forza Italia in gioco perché i numeri li ha, e li ha difesi con la coerenza e mettendoci la faccia.

Forza Italia non rientrerà dove è stata esclusa con giochini e sotterfugi, Forza Italia non rientrerà laddove chi ha chiesto per mesi di aspettare poi ha preteso si chiudesse un accordo in mezz'ora: Forza Italia lavora in maniera trasparente, Forza Italia a differenza di chi ha di fatto rotto il centrodestra ci mette la faccia. L'unica possibilità per un accordo che vede il centrodestra unito è azzerare tutto: ripartire dal tavolo provinciale, con pari dignità e senza furbizie insulse, ovviamente cassando il modello che si è scelto di portare avanti. Altrimenti, qualunque cosa accada, Forza Italia e chi la dirige sarà altrove: un altrove che di certo non contempla contentini formato scranno in consiglio provinciale».