Mastella-Scarinzi, prove di alleanza Ieri un incontro che lascia presagire una costruttiva collaborazione

Si è tenuto, ieri, un incontro tra il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ed il Consigliere Comunale, Luigi Scarinzi. Nel corso del colloquio, il Sindaco ha illustrato il suo progetto amministrativo a valere per il prossimo mandato, avvalendosi di forti competenze che possano dare il giusto contributo ad un vero rilancio della Città, in un quadro politico che fa riferimento al Presidente De Luca e che è aperto a tutti i moderati, di sinistra e di destra. Il colloquio, in un clima disteso, lascia presagire cose buone per una costruttiva collaborazione.