Perifano: il futuro di Benevento va scritto insieme all'Unisannio Il candidato sindaco di Alternativa per Benevento accoglie le sollecitazioni del rettore

“Il futuro di Benevento va scritto insieme all’Unisannio”. Così Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’, commenta il Rettore dell’Unisannio Gerardo Canfora a proposito dei dati della ricerca AlmaLaurea.

“L’ateneo sannita è promosso in entrambe le valutazioni: gli studenti sono soddisfatti della qualità della didattica e il tasso di occupazione a 5 anni dal raggiungimento della laurea è all’84,9%, ben tre punti in più sulla media campana dell’81%. E nel confronto con le altre università della regione, anche la retribuzione mensile netta è più alta per le ragazze e i ragazzi che hanno completato qui nel Sannio il loro percorso formativo”.

“Sono dati confortanti – prosegue il candidato sindaco – ma c’è ancora tanta strada da percorrere. All’Università degli Studi del Sannio va riconosciuta una funzione strategica nel progetto di crescita e rilancio del territorio. Quando si parla di programmazione, di risorse europee, di Recovery Fund bisogna farlo avendo bene in mente una direzione di sviluppo e non muovendosi a caso come troppo spesso accaduto in questi anni”.

“Con l’Università, così come con le forze imprenditoriali e le rappresentanze sociali – conclude Luigi Diego Perifano– voglio stringere un ‘Patto per il futuro di Benevento’, patto in cui troveranno risposta anche le istanze sollevate dal Rettore riguardo alla riqualificazione del patrimonio edilizio e alla necessità ri-pensare il nostro sistema di mobilità e trasporti, riconoscendo centralità agli studenti e all’ateneo”.