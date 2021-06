Errico: «Aggiudicato l'appalto per l'ultimo tratto della Napoli Bari» «Passo in avanti decisivo verso il completamento»

“Aggiudicati i lavori della gara d'appalto di RFI per la tratta Hirpinia-Orsara della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari al Consorzio formato dal Gruppo Webuild (70%) e Pizzarotti (30%)”. Ad annunciarlo è Fernando Errico Delegato del Presidente De Luca per la Na-Ba. “Questa aggiudicazione - commenta Errico - segna un decisivo passo in avanti verso il completamento, nei tempi previsti, di una linea strategica per il meridione d'Itali e conferma il programma, con tutti i cantieri della Napoli-Bari operativi entro la fine del 2021, l'attivazione del collegamento ferroviario diretto tra i due capoluoghi entro il 2023 e il completamento di tutte le attività relative all'ultimo lotto aggiudicato entro il primo semestre 2027”. Fernando Errico aggiunge poi che “l’aggiudicazione odierna segue quella della tratta attigua Orsara-Bovino dello scorso 14 giugno e le consegne dei lavori delle tratte Frasso-Telese e Apice-Hirpinia, avvenute rispettivamente a settembre e a dicembre del 2020”. Fernando Errico conclude : “L’asse Napoli - Bari assumerà un ruolo fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno poiché riconnetterà due aree che raggiungono una quota di oltre il 40% della produzione di mercato nel Meridione”.