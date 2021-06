Centrodestra: oggi la decisione su Benevento al tavolo nazionale Si deciderà tra il via libera alla De Stasio o se la candidatura spetta a Forza Italia

Attesa nel centrodestra per le indicazioni che arriveranno dal tavolo nazionale e decideranno gli schieramenti alle amministrative nei capoluoghi in Campania.

La volontà è di far pesare il vento in poppa che traina il centrodestra nei sondaggi, portandolo ampiamente al di sopra del 50 per cento a livello nazionale e tenere i tre partiti, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, uniti.

Facile a Caserta: la Lega è forte territorialmente, Zinzi è un candidato giudicato il migliore possibile da tutti i partiti, e grossi problemi non dovrebbero esserci.

Meno facile ma non impossibile a Salerno dove la candidatura più autorevole, quella di Michele Sarno, sostenuta da Fratelli d'Italia. Una convergenza, dopo le tensioni dei giorni scorsi, è complicata ma non impossibile dopo le ultime aperture.

Caso a parte Napoli, a Benevento Forza Italia spera che il suo aventinismo sia premiato con il via libera a presentare il proprio candidato, se la quadra si trova negli altri capoluoghi, più importanti nello scacchiere politico, naturalmente.

E dunque? E dunque verrebbe cassato il modello che ha portato all'individuazione di Rosetta De Stasio, civica, ma portata al tavolo dalla Lega, che però ha ancora il sostegno di tutti fuorché di Forza Italia.